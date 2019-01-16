Сидоренко: некоторые игроки «Динамо» Мн не слышали меня, их уже убрали

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко рассказал о взаимоотношениях с игроками.



«Хочется построить отношения на доверии. А надо бы стать злым. Потому везде одно и то же — стараешься поступать справедливо, честно, а порядочность никому не нужна. Я ведь тоже был хоккеистом, но мы были другие. У нас тренировки были — кувырки на асфальте, тогда спортивные площадки асфальтировали.



Есть и система штрафов. За нарушение дисциплины, за глупые удаления, длинный язык. Не хочу никого наказывать — просто надо ответственнее относиться к работе. Не изменишь отношение — ничего не добьёшься. Нескольких игроков уже убрали: не слышали меня и не соответствовали параметру «цена-качество». Многие задумались», — приводит слова Сидоренко «Комсомольская правда — Беларусь».