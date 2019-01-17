Четвёртая попытка «Динамо» в сезоне обыграть СКА и другие матчи дня

Сегодня, 17 января, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт 11 матчей регулярного чемпионата.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Адмирал» — «Северсталь»;

— «Амур» — «Йокерит»;

— «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив»;

— «Сибирь» — «Спартак»;

— «Барыс» — «Салават Юлаев»;

— «Трактор» — «Торпедо»;

— «Нефтехимик» — «Витязь»;

— «Авангард» — «Сочи»;

— СКА — «Динамо» М;

— ЦСКА — «Автомобилист»;

— «Динамо» Р — «Металлург».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.