Четвёртая попытка «Динамо» в сезоне обыграть СКА и другие матчи дня

Сегодня, 17 января, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт 11 матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Адмирал» — «Северсталь»;
— «Амур» — «Йокерит»;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив»;
— «Сибирь» — «Спартак»;
— «Барыс» — «Салават Юлаев»;
— «Трактор» — «Торпедо»;
— «Нефтехимик» — «Витязь»;
— «Авангард» — «Сочи»;
— СКА — «Динамо» М;
— ЦСКА — «Автомобилист»;
— «Динамо» Р — «Металлург».
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.