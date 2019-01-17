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Четвёртая попытка «Динамо» в сезоне обыграть СКА и другие матчи дня

Четвёртая попытка «Динамо» в сезоне обыграть СКА и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 17 января, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт 11 матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Адмирал» — «Северсталь»;
— «Амур» — «Йокерит»;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив»;
— «Сибирь» — «Спартак»;
— «Барыс» — «Салават Юлаев»;
— «Трактор» — «Торпедо»;
— «Нефтехимик» — «Витязь»;
— «Авангард» — «Сочи»;
— СКА — «Динамо» М;
— ЦСКА — «Автомобилист»;
— «Динамо» Р — «Металлург».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

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