Худобин: у «Далласа» хорошие лидеры, но пока не получается собрать всё воедино

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.



«У нас есть глубина состава и хорошие лидеры, просто пока не получается собрать всё воедино, чтобы все, от первой пятёрки до четвёртой, работали как единый механизм. Пусть мы не говорим о том, что нам нужно взять конференцию, но высокие задачи перед командой поставили неспроста.



Турнирная таблица показывает, что команды в плей-офф, но мы прекрасно понимаем, что проиграем одну игру, а «Колорадо» с «Миннесотой» по одной выиграют, и «Даллас», условно говоря, уже 12-й. Добраться до «Виннипега» с «Нэшвиллом» тоже непросто, да и не думаю, что они захотят позволить себе нам их догнать», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.