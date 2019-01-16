Биссоннетт: в России держат своих игроков, словно в армии

Бывший тафгай НХЛ Пол Биссоннетт раскритиковал систему подготовки российских хоккеистов, сравнив её со службой в армии.

«В России держат своих игроков, словно в армии: катаются по два-три раза в день, ещё идут в зал. Делается это, чтобы игроки не уезжали, а играли бы в КХЛ? Потому что мне кажется, что они хотят вырастить свою собственную НХЛ, поэтому игроки остаются. Даже Вячеслав Войнов, вернувшийся в Россию из-за домашнего насилия, получал там больше, чем в «Кингс», — сказал Биссоннетт в эфире подкаста Spittin' Сhicklets.

33-летний Биссоннетт завершил карьеру в 2017 году. Высшим достижением в карьере игрока является звание чемпиона мира 2003 года в составе юниорской сборной Канады и победа в Кубке Колдера 2015 года в составе «Манчестер Монархс»