Бучневич после дубля в игре с «Каролиной» остался в четвёртом звене «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» проводит тренировку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», информирует клубный журналист Колин Стефенсон.

Тройки нападения команды Дэвида Куинна проводят тренировочное занятие в следующих сочетаниях: Крайдер — Зибанеджад — Цуккарелло, Хейз — Строум — Хитил, Веси — Нивс — Наместников, Маклаод — Хауден — Бучневич. День на восстановление получил шведский форвард Йеспер Фаст. Первую тренировку в общей группе после возвращения в строй проводит Кевин Хейз.

Таким образом, российский форвард Павел Бучневич, несмотря на дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:2), остался в четвёртом звене «Рейнджерс». Российский форвард отметился дублем при игре большинстве. В равных составах Бучневич выходил на лёд в четвёртой тройке, сыграв чуть больше 10 минут.

Главный тренер «синерубашечников» после матча с «Каролиной» назвал условие, при котором даст Бучневичу больше игрового времени.