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Главный претендент на «Колдер Трофи» Петтерссон готовится к игре с «Эдмонтоном»

Главный претендент на «Колдер Трофи» Петтерссон готовится к игре с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» проводит тренировку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», информирует клубный журналист Брэндон Бэйкелор. Игра состоится 17 января, начало встречи — в 6:00 мск.

В тренировочном занятии принимает участие главная звезда «косаток» Элиас Петтерссон. В начале января обследование МРТ выявило у Элиаса незначительное растяжение крестообразных связок. В этом сезоне швед провёл 38 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 (22+20) очка при показателе полезности «+13». Претендент на «Колдер Трофи» не принимал участия в матчах с 4 января.

Видео фрагмента тренировки Петтерссона можно посмотреть также в официальном «твиттере» «Ванкувера».

«Он хочет играть, и мы хотим, чтобы он играл. Но мы не будем торопить его с возвращением в состав, пока сохраняется риск усугубить травму, пока он не может свободно передвигаться. Мы всё сделаем правильно», — ранее говорил главный тренер команды Трэвис Грин.

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