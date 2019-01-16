Куинн: Бучневич не сможет раскрыться в четвёртом звене, но меня всё устраивает

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн объяснил, почему российский нападающий Павел Бучневич снова оказался в четвёртом звене команды. Павел отметился дублем при игре большинстве в матче с «Каролиной Харрикейнз» (6:2). В равных составах Бучневич выходил на лёд в четвёртой тройке, сыграв чуть больше 10 минут.

Тройки нападения команды Куинна занимались на тренировочном занятии в следующих сочетаниях: Крайдер — Зибанеджад — Цуккарелло, Хейз — Строум — Хитил, Веси — Нивс — Наместников, Маклаод — Хауден — Бучневич. День на восстановление получил шведский форвард Йеспер Фаст. Первую тренировку в общей группе после возвращения в строй провёл Кевин Хейз.

«Матч с «Чикаго» в воротах начнёт Хенрик Лундквист. Хейз не вернётся на лёд до перерыва на Матч звёзд. Мы просто не хотим спешить и рисковать с его возвращением. Кевин будет готов играть после паузы.

Бучневич продолжит играть в четвёртом звене. Да, я не уверен, что в этой тройке он сможет реализовать весь свой потенциал, но меня полностью устраивают остальные звенья команды», — цитируют Куинна клубные журналисты Бретт Сиргалис и Дэн Роузен.