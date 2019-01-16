Рямё: рассчитываю, что смогу восстановиться к плей-офф, но точных сроков нет

Голкипер «Авангарда» Карри Рямё рассчитывает восстановиться после травмы к плей-офф. 32-летний вратарь травмировал колено на предсезонном турнире в Челябинске в матче с магнитогорским «Металлургом».

«Восстановление проходит в рабочем режиме, я занимаюсь в зале и начинаю проводить небольшие тренировки на льду. Всё постепенно, но восстановление проходит гораздо медленнее, чем хотелось бы. В настоящий момент я бы не хотел называть точные сроки, когда восстановлюсь и выйду на лёд.

Рассчитываю, что смогу восстановиться к розыгрышу плей-офф Континентальной хоккейной лиги, при этом понимаю, что форсировать восстановление нужно аккуратно, чтобы не получить рецидив травмы», — цитирует Рямё ТАСС.

Благодаря победе в игре с «Салаватом Юлаевым» (5:4 Б) и поражению «Куньлунь Ред Стар» в матче с «Северсталью» (1:4) подопечные Боба Хартли обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, присоединившись к СКА, ЦСКА, «Автомобилисту» и «Ак Барсу».