Департамент судейства КХЛ не разъяснил правило 185 при разборе гола «Салавата»

Департамент судейства КХЛ разъяснил ситуацию с отменённым голом в матче «Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа).

В первом периоде встречи для определения гола пришлось прибегнуть к помощи судей. В большинстве отличился нападающий гостей Теэму Хартикайнен, однако после просмотра видео арбитры отменили взятие ворот. В заявлении департамента судейства КХЛ было отмечено, что гол Хартикайнена отменён на основании п.4 ст.186 правил игры в хоккей, в котором сказано: «Если атакующий полевой игрок закрепился в положении в пределах площади ворот, перекрывая вратарю линию обзора, и не вступает с ним в контакт, и в этот момент шайба забрасывается в ворота, то взятие ворот не засчитывается».

Однако, департамент судейства КХЛ не обратил внимания на п.2 ст.185 правил игры в хоккей, в котором сказано: «Если полевой игрок атакующей команды подвергается толчкам, выталкиванию или другим нарушениям со стороны защищающегося хоккеиста, в результате чего он вынужден въехать в площадь ворот в момент, когда шайба влетает в ворота, то взятие ворот засчитывается, даже если атакующий полевой игрок вступил в контакт с вратарем, при условии, что у него не было достаточно времени, чтобы выехать из площади ворот».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что, по мнению известного в прошлом хоккейного арбитра Леонида Вайсфельда, Кемппайнена втолкнули во вратарскую игроки «Авангарда».

«Понимаю, чем руководствовались судьи, не засчитав гол «Салавата»: Кемппайнен заехал в площадь ворот. Но в моём понимании, его туда защитник втолкнул. Я видел момент именно так, а какие аргументы у судейского корпуса, не знаю», — говорил Вайсфельд.