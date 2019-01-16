Морозов: все следят за Неделей звёзд хоккея, это отличное мероприятие

Нападающий Команды звёзд Алексей Морозов подвёл итог выставочного матча Недели звёзд хоккея с «Нефтяником» (11:10).

«Удовольствие получили, поиграли весело, встретились. Ребята-актёры и футболисты себя здорово проявили. Интересный хоккей был, хорошая атмосфера во дворце. Поэтому довольны игрой. В конце матча играли по-настоящему? Да, играли уже чистое время, команда соперника прибавила — они пытались сравнять, вратаря поменяли. Мы стояли на своём, пытались выдержать, судья и буллит в нашу сторону дал. Вратарь выручил нас, поэтому довели дело до победы.

Неделя звёзд хоккея — это отличное масштабное мероприятие, большой праздник хоккея во всём Татарстане и в России. Все следят за этим событием, мы уже были в Нижнекамске, в Альметьевске. Теперь на уик-энд переезжаем в Казань», — цитирует Морозова официальный сайт «Ак Барса».