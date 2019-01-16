Наставник «Кузни»: ребята из «Сибири» понимают, что попали в серьёзную команду

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Дмитрий Пархоменко рассказал об адаптации в команде новобранцев, а также командированных из «Сибири» игроков.

«На данный момент с нами в поездке все новички команды. Мы брали их не просто так, а под наши задачи, под нашу игровую модель. Все они влились в коллектив, тренируются в полную силу. Понятно, пока никто из них не забил пять голов, но чудеса хоть и случаются, но в нашем случае результат придет только через работу. Все они прекрасно это понимают.

Уверены, что нам помогут опытные защитники Евгений Ерёменко, Станислав Калашников и Александр Макаров. Добавят остроты молодые нападающие Вячеслав Скобелев и Дмитрий Жукенов. Точно также мы рассчитываем и на ребят, которые начинали сезон с «Металлургом». Вернулись в состав травмированные Егор Морозов и Павел Медведев, которые возвращают оптимальную форму. Приступил к восстановлению после операции Кирилл Маслов, его нам очень не хватает в большинстве.

Ребята из «Сибири» — защитник Павел Воробей и нападающий Павел Ткаченко — тоже прекрасно понимают, что они попали в серьёзную команду с серьёзными задачами и работают наравне со всеми. Для тренерского штаба все хоккеисты одинаково равны и ценны – в каждом конкретном матче в свитерах «Металлурга» выходят только те, кто на данный момент готов лучше всего», — цитирует Пархоменко официальный сайт клуба.

