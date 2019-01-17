Гол Задорова и 26 сейвов Варламова не помогли «Колорадо» обыграть «Оттаву»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде уступил «Оттаве Сенаторз» — 2:5.

В первой половине второго периода хозяева провели три результативные атаки. Отличились Брэди Ткачук, Марк Стоун и Райан Дзингел. В конце игрового отрезка Никита Задоров сократил отставание. После второго перерыва у «сенаторов» дубль оформил Мэтт Дюшейн. В составе «лавин» при игре «6 на 5» заброшенной шайбой отметился Натан Маккиннон.

Посмотреть видео гола Задорова можно на официальном сайте НХЛ.

Также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ и два силовых приёма за 19 минут и 59 секунд, проведённых на льду (1.41 – в меньшинстве). Семён Варламов отразил 26 минут из 30 и заработал две минуты штрафа.