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Гол Задорова и 26 сейвов Варламова не помогли «Колорадо» обыграть «Оттаву»

Гол Задорова и 26 сейвов Варламова не помогли «Колорадо» обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде уступил «Оттаве Сенаторз» — 2:5.

В первой половине второго периода хозяева провели три результативные атаки. Отличились Брэди Ткачук, Марк Стоун и Райан Дзингел. В конце игрового отрезка Никита Задоров сократил отставание. После второго перерыва у «сенаторов» дубль оформил Мэтт Дюшейн. В составе «лавин» при игре «6 на 5» заброшенной шайбой отметился Натан Маккиннон.

Посмотреть видео гола Задорова можно на официальном сайте НХЛ.

Также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ и два силовых приёма за 19 минут и 59 секунд, проведённых на льду (1.41 – в меньшинстве). Семён Варламов отразил 26 минут из 30 и заработал две минуты штрафа.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
5:2
0:0, 3:1, 2:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Ткачук (Тирни, Дзингел) – 22:06 (5x5), 2:0 – Стоун (Сеси) – 23:13 (5x5), 3:0 – Дзингел (Шабо, Дюшейн) – 29:01 (5x5), 3:1 – Задоров (Маккиннон, Рантанен) – 38:53 (5x5), 4:1 – Дюшейн (Смит) – 47:49 (5x5), 4:2 – Маккиннон (Бэрри, Рантанен) – 56:01 (6x4), 5:2 – Дюшейн – 58:58 (en)
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