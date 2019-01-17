Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Филадельфия» обыграла «Бостон», у Кутюрье — хет-трик, у Проворова — 2 передачи

«Филадельфия» обыграла «Бостон», у Кутюрье — хет-трик, у Проворова — 2 передачи
Хоккей / НХЛ

Во втором матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграл «Бостон Брюинз» — 4:3. «Лётчики» уступали 0:2, но одержали волевую победу.

Главным героем встречи стал форвард победителей Шон Кутюрье, оформивший хет-трик. Ещё один гол на счету Оскара Линдблома. В составе гостей дубль оформил Петер Цегларик, заброшенной шайбой отметился Давид Пастрняк.

На счету российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова 2 результативные передачи, показатель полезности «+1», 2 силовых приёма и 5 заблокированных ударов за 25.38 на льду (6.08 – в меньшинстве).

«Филадельфия» одержала три победы в четырёх матчах и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка. «Бостон» (57) – пятый.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4:3
1:2, 2:0, 1:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Пастрняк (Крюг, Маршан) – 04:39 (5x4), 0:2 – Цегларик (Дебраск, Крейчи) – 09:12 (5x5), 1:2 – Линдблом (Жиру, Проворов) – 12:44 (5x5), 2:2 – Кутюрье (Ворачек, Санхайм) – 25:32 (5x5), 3:2 – Кутюрье (Симмондс, Жиру) – 26:47 (5x4), 4:2 – Кутюрье (Линдблом, Проворов) – 55:53 (5x5), 4:3 – Цегларик (Маршан, Крюг) – 58:54 (6x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент