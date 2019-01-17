«Филадельфия» обыграла «Бостон», у Кутюрье — хет-трик, у Проворова — 2 передачи

Во втором матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграл «Бостон Брюинз» — 4:3. «Лётчики» уступали 0:2, но одержали волевую победу.

Главным героем встречи стал форвард победителей Шон Кутюрье, оформивший хет-трик. Ещё один гол на счету Оскара Линдблома. В составе гостей дубль оформил Петер Цегларик, заброшенной шайбой отметился Давид Пастрняк.

На счету российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова 2 результативные передачи, показатель полезности «+1», 2 силовых приёма и 5 заблокированных ударов за 25.38 на льду (6.08 – в меньшинстве).

«Филадельфия» одержала три победы в четырёх матчах и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка. «Бостон» (57) – пятый.