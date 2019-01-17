Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Гол Айкела помог «Баффало» прервать пятиматчевую победную серию «Калгари»

Гол Айкела помог «Баффало» прервать пятиматчевую победную серию «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома уступил «Баффало Сэйбрз» — 3:4 ОТ.

Счёт в матче был открыт за одну секунду до конца первого периода, отличился лидер «Калгари» Джонни Годро. В середине второго отрезка Эван Родригес восстановил равновесие. Третий период получился самым результативным в этой игре. На 47-й минуте матча Мэттью Ткачук вновь вывел «Калгари» вперёд. Подопечным Фила Хаусли хватило четырёх минут, чтобы не только отыграться, но и самим повести в счёте. По шайбе забросили Расмус Далин и Джейк Маккейб. Однако уже спустя 40 секунд после шайбы Маккейба Ноа Хэнифин снова восстановил паритет. Игра перешла в овертайм, где победу «клинкам» принёс точный бросок Джека Айкела.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3:4
1:0, 0:1, 2:2, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Годро (Линдхольм, Джордано) – 19:59 (5x4), 1:1 – Родригес (Миттельштадт) – 29:45 (5x5), 2:1 – Ткачук – 46:49 (5x5), 2:2 – Далин – 47:34 (5x5), 2:3 – Маккейб – 50:56 (5x5), 3:3 – Хэнифин – 51:34 (5x5), 3:4 – Айкел (Ристолайнен) – 61:10 (3x3)

«Калгари» не смог одержать шестую победу подряд, в свою очередь «Баффало» одержал победу после трёх поражений кряду.

Овечкин – самый молодой. 10 главных выводов из первой части сезона НХЛ
За океаном уже почти сыграна первая половина «регулярки».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент