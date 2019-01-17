Гол Айкела помог «Баффало» прервать пятиматчевую победную серию «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома уступил «Баффало Сэйбрз» — 3:4 ОТ.

Счёт в матче был открыт за одну секунду до конца первого периода, отличился лидер «Калгари» Джонни Годро. В середине второго отрезка Эван Родригес восстановил равновесие. Третий период получился самым результативным в этой игре. На 47-й минуте матча Мэттью Ткачук вновь вывел «Калгари» вперёд. Подопечным Фила Хаусли хватило четырёх минут, чтобы не только отыграться, но и самим повести в счёте. По шайбе забросили Расмус Далин и Джейк Маккейб. Однако уже спустя 40 секунд после шайбы Маккейба Ноа Хэнифин снова восстановил паритет. Игра перешла в овертайм, где победу «клинкам» принёс точный бросок Джека Айкела.

«Калгари» не смог одержать шестую победу подряд, в свою очередь «Баффало» одержал победу после трёх поражений кряду.