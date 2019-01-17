«Анахайм» обменял второго снайпера команды Понтуса Оберга в «Миннесоту»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд» совершили обмен, информирует официальный сайт «Анахайма». В «Миннесоту» отправился нападающий Понтус Оберг, в обратном направлении проследовал форвард Джастин Клоос.

Статистика игроков «Анахайма» в сезоне-2018/19

В этом сезоне 25-летний Оберг являлся вторым снайпером «Анахайма». В 37 матчах регулярного чемпионата Понтус забросил 11 шайб и сделал 8 результативных передач, однако в последних играх не проходил в состав команды Рэнди Карлайла.

25-летний Клоос за карьеру в НХЛ принял участие в одном матче. Весь этот сезон Джастин играл в АХЛ за «Айову Уайлд», где в 34 играх «регулярки» набрал 30 (12+18) очков.

Поражение в последнем матче с «Детройт Ред Уингз» стало для «Дакс» 12-м подряд, что является худшей серией в истории клуба. Восемь поражений пришлись на основное время. C 47 очками после 47 игр «Анахайм» находится за пределами зоны плей-офф.