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Передача Любушкина помогла «Койотс» прервать семиматчевую серию побед «Сан-Хосе»

Передача Любушкина помогла «Койотс» прервать семиматчевую серию побед «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.

Хозяева повели 2:0 уже к пятой минуте первого периода, отличились Лоусок Круз и Рихард Паник. Гостям удалось отыграть одну шайбу усилиями Кевина Лабанка. Решающим отрезком в матче стал трёхминутный интервал во втором периоде, когда «Аризоне» снова удалось забросить две шайбы. Отличились Кристиан Фишер и Оливер Экман-Ларссон. Одним из ассистентов Фишера выступил российский защитник Илья Любушкин. В оставшееся время «Шаркс» усилиями Эвандера Кейна и Логана Кутюра смогли вернуть интригу в матч, но спасти игру не сумели. Алекс Гальченюк и Джош Арчибальд поразили пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 06:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
6:3
2:1, 2:1, 2:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Круз (Кемпе) – 02:31 (5x5), 2:0 – Паник – 04:39 (4x5), 2:1 – Лабанк (Диллон, Браун) – 06:53 (5x5), 3:1 – Фишер – 25:05 (5x5), 4:1 – Экман-Ларссон – 27:50 (5x5), 4:2 – Кейн (Лабанк) – 30:15 (5x5), 4:3 – Кутюр (Карлссон, Лабанк) – 55:08 (5x5), 5:3 – Гальченюк – 58:02 (en), 6:3 – Арчибальд – 59:12 (en)

Подопечные Питера Дебура не смогли одержать восьмую победу подряд.

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» в серии буллитов сломил сопротивление «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 Б. Решающую попытку реализовал Алекс Чиассон.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2:3
1:2, 1:0, 0:0, 0:1, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Хайра (Ньюджент-Хопкинс) – 07:35 (4x5), 1:1 – Саттер (Хаттон, Гранлунд) – 08:53 (5x4), 1:2 – Макдэвид – 19:04 (5x5), 2:2 – Гранлунд – 29:52 (5x5), 2:3 – Чиассон – 65:00 (5x5)
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