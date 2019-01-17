Передача Любушкина помогла «Койотс» прервать семиматчевую серию побед «Сан-Хосе»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.

Хозяева повели 2:0 уже к пятой минуте первого периода, отличились Лоусок Круз и Рихард Паник. Гостям удалось отыграть одну шайбу усилиями Кевина Лабанка. Решающим отрезком в матче стал трёхминутный интервал во втором периоде, когда «Аризоне» снова удалось забросить две шайбы. Отличились Кристиан Фишер и Оливер Экман-Ларссон. Одним из ассистентов Фишера выступил российский защитник Илья Любушкин. В оставшееся время «Шаркс» усилиями Эвандера Кейна и Логана Кутюра смогли вернуть интригу в матч, но спасти игру не сумели. Алекс Гальченюк и Джош Арчибальд поразили пустые ворота.

Подопечные Питера Дебура не смогли одержать восьмую победу подряд.

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» в серии буллитов сломил сопротивление «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 Б. Решающую попытку реализовал Алекс Чиассон.