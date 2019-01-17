«Питтсбург» обменял Дерека Гранта в «Анахайм». Это третья сделка «Дакс» за день

Клубы Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз» совершили обмен, информирует официальный сайт «Анахайма». В «Питтсбург» отправился нападающий Джозеф Бландизи, в обратном направлении проследовал нападающий Дерек Грант.

29-летний Грант в этом сезоне НХЛ забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах регулярного чемпионата. Дерек возвращается в «Анахайм», за который уже выступал в сезоне-2017/18.

25-летний Бландизи в нынешнем сезоне сыграл всего три матча за «Дакс» и не смог набрать очков. Большую часть чемпионата Джозеф провёл в АХЛ.

Это третий обмен «Дакс» за день. Ранее «Анахайм» обменял второго снайпера команды Понтуса Оберга в «Миннесоту Уайлд». После этого «Дакс» выменяли из «Ванкувера» опытного защитника Майкла Дель Зотто.