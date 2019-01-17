Жиру стал вторым игроком в истории «Филадельфии», сделавшим 500 голевых передач

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграл «Бостон Брюинз» — 4:3. «Лётчики» уступали 0:2, но в итоге одержали волевую победу.

Форвард «Филадельфии» Клод Жиру отметился двумя результативными передачами. Первая из них для 31-летнего канадца стала 500-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего в 785 матчах в лиге Жиру набрал 729 (228+501) очков при показателе полезности "+31". В 47 играх нынешнего сезона на счету нападающего 52 (14+38) балла.

Жиру стал вторым игроком в истории «Филадельфии», сделавшим 500 голевых передач. Клубный рекорд принадлежит легенде «Флайерз» Бобби Кларку. За 1144 матча в «Филадельфии» Кларк выполнил 852 результативные передачи.