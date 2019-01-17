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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата. Российские игроки не были отмечены лигой.

Главной звездой дня стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье в игре с «Бостон Брюинз» (4:3) оформивший первый хет-трик за карьеру в НХЛ.

Второй звездой признан форвард «Оттавы Сенаторз» Мэтт Дюшейн, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:2). «Лавины» являются бывшей командой канадского нападающего.

Замкнул тройку лучших форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, ставший автором победной шайбы во встрече с «Калгари Флэймз» (4:3 ОТ). Американец отличился в овертайме, также в его активе результативная передача. Гол Джека помог «Баффало» прервать пятиматчевую победную серию «Калгари»

Гол Айкела помог «Баффало» прервать пятиматчевую победную серию «Калгари»
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