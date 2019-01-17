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Задоров: Варламов эпичными сейвами давал «Колорадо» шанс цепляться за игру

Задоров: Варламов эпичными сейвами давал «Колорадо» шанс цепляться за игру
Хоккей / НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:5) отметил игру Семёна Варламова.

«В первом периоде он был невероятен и сделал несколько эпичных сейвов, дав нам шанс цепляться за игру», — цитирует Задорова официальный сайт НХЛ.

В первом периоде российский вратарь отразил все 13 бросков. Однако в начале второго периода «Колорадо» пропустил три шайбы за семь минут. В общей сложности Семён справился с 26 бросками из 30, пропустив не менее трёх шайб за игру в 10-м из последних 11 матчей.

На счету Задорова гол и показатель полезности «+1», один бросок в створ и два силовых приёма за 19 минут и 59 секунд, проведённых на льду (1.41 – в меньшинстве).

Гол Задорова и 26 сейвов Варламова не помогли «Колорадо» обыграть «Оттаву»
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