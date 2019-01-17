Тротц: я провёл в «Вашингтоне» четыре замечательных года, будет много эмоций

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от матча регулярного сезона НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». В минувшем сезоне Тротц привёл «столичную» команду к первому в её истории Кубку Стэнли.

«У меня будет много положительных эмоций. Я провёл там четыре замечательных года. Мы часто выигрывали. У меня много друзей как в команде, так и в городе. Всё будет хорошо. Я впервые играл против них в Нью-Йорке. Думаю, тогда была поставлена точка.

Теперь я в «Айлендерс». Я благодарен владельцам, болельщикам, игрокам, тренерам, медикам, всем, кто работает в клубе за успех, которого мы добились. Мы постараемся там взять два очка", — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

26 ноября 2018 года «Кэпиталз» под руководством бывшего помощника Тротца Тодда Рирдена одержали победу в Нью-Йорке со счётом 4:1.