«Сибирь» — «Анахайму» после 12 поражений подряд: добро пожаловать в клуб

«Сибирь» в своём «твиттере» подколола клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс», потерпевший 12 поражений подряд.

«Добро пожаловать в клуб двенадцати», — написано в сообщении «Сибири».

Фото также можно посмотреть в «твиттере» новосибирского клуба.

Новосибирский клуб потерпел 12 поражений на старте регулярного сезона КХЛ, установив рекорд лиги. Свою серию новосибирская команда прервала, победив на выезде «Витязь».

12-матчевая серия поражений «Анахайма» является худшей за всю историю клуба. Восемь поражений пришлись на основное время. C 47 очками после 47 игр «Анахайм» находится за пределами зоны плей-офф.

Сегодня, 17 января, «Анахайм» совершил три сделки. Сначала генеральный менеджер «Дакс» Боб Мюррей обменял второго снайпера команды Понтуса Оберга в «Миннесоту Уайлд». После этого «Дакс» выменяли из «Ванкувера» опытного защитника Майкла Дель Зотто. А завершающей сделкой дня стало возвращение из «Питтсбург Пингвинз» нападающего Дерека Гранта.