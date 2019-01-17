Свечников — о статистике по удалениям: это просто сумасшествие, так стыдно

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал свою статистику по удалениям в этом сезоне. В игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Ренйджерс» (2:6) российский форвард заработал 22-й в сезоне малый штраф.

«Это просто сумасшествие. Мне так стыдно за это. Я должен держать свою клюшку на льду.

Я новичок в этой лиге. Меня сильно поддерживает Джордан Мартинук. Когда он видит, что я выгляжу не лучшим образом, он говорит: «Эй, Свеч, просто делай свою работу». Он очень энергичный парень», — цитирует Свечникова News Observer.

По общему количеству удалений Свечников делит второе место в лиге с Эвандером Кэйном из «Сан-Хосе Шаркс». Лидирует защитник «Сент-Луис Блюз» Джоэл Эдмундсон (24).