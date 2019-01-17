Мартинук: Свечников пытается сделать слишком много, допускает лишние движения

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук прокомментировал спад в игре второго номера драфта НХЛ-2018 Андрея Свечникова.

«Это длинный сезон, а когда впервые сталкиваешься с этим, то это натуральная терпёжка. Здесь требуется запал на более чем 30 или 40 игр. Он по-прежнему заметен в матчах и демонстрирует хорошее катание, но иногда пытается сделать слишком много. Если его имени нет на табло, он может допускать лишнее движение. Иногда достаточно простой комбинации», — цитирует Мартинука официальный сайт НХЛ.

Свечников не набрал очков в матче с «Рейнджерс» (2:6), продлив безрезультативную серию до восьми матчей. По общему количеству удалений Андрей делит второе место в лиге с Эвандером Кэйном из «Сан-Хосе Шаркс». Лидирует защитник «Сент-Луис Блюз» Джоэл Эдмундсон (24).