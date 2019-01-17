Бриндамор: чем больше говоришь со Свечниковым, тем хуже становится

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал спад в игре второго номера драфта НХЛ-2018 Андрея Свечникова, а также поделился мнением о большом количестве удалений со стороны российского игрока.

«Я думаю, каждый молодой игрок сталкивается со „стеной“. В его игре есть место взлётам и падениям, и мы разговариваем на эту тему. Это требует внимания. Побывав в своё время на его месте сам, я могу сказать одно: ему сейчас нужно знать, что в него верят. Это НХЛ. Матчи здесь идут один за другим.

Как проходят беседы с ним на тему удалений? Они проходят не очень хорошо, как видите, потому что он продолжает их зарабатывать. Чем больше об этом говорим, тем хуже становится», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Свечников не набрал очков в матче с «Рейнджерс» (2:6), продлив безрезультативную серию до восьми матчей. По общему количеству удалений Андрей делит второе место в лиге с Эвандером Кэйном из «Сан-Хосе Шаркс». Лидирует защитник «Сент-Луис Блюз» Джоэл Эдмундсон (24).