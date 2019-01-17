«Калгари» выведет из обращения 12-й номер Джерома Игинлы

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» решил отметить заслуги бывшего нападающего и капитана команды Джерома Игинлы. Сегодня, 17 января, клуб объявит о решении вывести из обращения 12-й номер 41-летнего канадца, информирует журналист Джон Шэннон.

Игинла выступал за «Калгари» с 1995 по 2013 год. Он является рекордсменом канадского клуба по числу голов (525), очков (1095) и матчей (1219).



В НХЛ Игинла выигрывал «Арт Росс Трофи», «Лестер Пирсон Авард» и «Морис Ришар Трофи» в 2002 году, а в сезоне-2003/04 вышел со своей командой в финал Кубка Стэнли и во второй раз получил «Морис Ришар Трофи», а также «Кинг Клэнси Мемориал Трофи» — награду игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. Игинла пять раз участвовал в Матче всех звёзд. В конце 2009 года он вошёл в символическую команду лучших игроков НХЛ десятилетия.



В составе сборной Канады Джером трижды участвовал в Олимпийских играх (2002, 2006, 2010), победив на Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере.