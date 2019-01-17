Каменский: решение по Кубку мира бьёт по мировому хоккею, но в НХЛ свои правила

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал решение НХЛ не проводить Кубок мира в 2020 году.

«Это очень престижный турнир, на котором всегда собираются сильнейшие хоккеисты планеты и топовые сборные. Очень жаль, что НХЛ не сможет провести Кубок планеты в 2020-м. Разумеется, шайба в данной ситуации на стороне североамериканской лиги, поскольку она является организатором, и всё зависит от НХЛ.

Но если найдутся другие желающие организовать подобное соревнование, хоккеисты наверняка будут не против принять в нём участие. Выступление на турнире такого уровня только подняло бы их престиж. Разумеется, хоккеисты с огромным удовольствием ездят на Кубок мира, ведь это шанс побороться с сильнейшими.

НХЛ — коммерческая лига, и там смотрят на вещи с точки зрения коммерции. Если проводить турнир им не выгодно, его просто не станут организовывать. Конечно, подобное решение бьёт по мировому хоккею. Но в НХЛ свои правила и свои законы, которых они придерживаются», — цитирует Каменского «RT на русском».