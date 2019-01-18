Величкин: нужно разрешить аренду игроков в КХЛ, она должна быть выгодна всем

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о введении в КХЛ института аренды игроков.

«У «Металлурга» позиция была и есть очень простая – аренду игроков разрешать стоит. Потому что все разговоры, мол, три-четыре клуба соберут всех – абсолютно неправильные. Это разговоры бездельников, вот как я отвечу моим оппонентам. Смотрите сами: в городе, где хорошо работает хоккейная школа, каждый год выпускается минимум одна команда. Отмечу, что твоим выпускником считается тот спортсмен, который обучается в школе профессионального клуба.

Так вот, получается, что хоккейные клубы, которые вместо того, чтобы просто набирать игроков в команду мастеров, платят 30, 40 или 50 миллионов на развитие хоккейной школы, получают ежегодно 20-25 человек выпуска. А в команду мастеров нужно 1-2 человека. Как быть с остальными? Если бы сегодня существовала такая система, при которой игроков можно было перепродавать или обменивать права хотя бы за какую-то компенсацию, чтобы заплатить тренерам и оправдать работу дворца и коллектива, который воспитывает этих мальчишек, то это было бы правильно. А сегодня никто молодых не покупает, никаких компенсаций не платит. А этих игроков реально раздавать в аренду!

Опять же, почти каждому молодому хоккеисту нужно обязательно пройти определённый путь после окончания школы и до готовности стать частью команды мастеров. Кому-то нужно поиграть на более серьёзном уровне ещё два года, кому-то четыре. И с введением института аренды появилась бы именно такая возможность обкатки в других клубах, доведения игрока до необходимого профессионального уровня. И даже при такой системе все 20 игроков в команду мастеров я потом не заберу. Что тогда? А тогда, когда арендованный игрок дойдёт до упомянутого уровня, он либо возвращается в свой клуб, либо продаётся третьей команде. И если он, будучи в аренде, продаётся третьей команде, то от этого дивиденды должны получить и школа, и тот клуб, который довел игрока до профессионала. Вот как это должно работать – аренда должна быть выгодна всем»,— сказал Величкин «Чемпионату».