«Северсталь» выиграла шесть матчей подряд, повторив личный рекорд в КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение во встрече с череповецкой «Северсталью», игра завершилась со счётом 2:4. Подопечные Андрея Разина продлили победную серию до шести выигранных матчей — это повторение клубного рекорда, подобные удачные серии были также в сезонах-2009/10, 2010/11 и 2013/14.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, их авторами стали Картер Эштон и Сергей Коньков. Во втором периоде «Северсталь» забросила две шайбы усилиями Евгения Лапенкова и Егора Бабенко. На 47-й минуте Денис Вихарев сократил отставание «моряков», но вскоре Сергей Монахов сделал счёт 4:2 в пользу Череповца.

«Есть требования, будем им соответствовать». Как в Череповце бьются за КХЛ Директор «Северстали» Михаил Хорошков – о работе по сохранению команды в КХЛ, Андрее Разине и целях на будущее.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19