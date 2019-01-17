«Сибирь» — «Спартак»: Шейн Принс не попал в заявку хозяев

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 января, начало игры — в 15:30 мск. В составе хозяев отсутствует из-за болезни форвард Шейн Принс.



«Сибирь»:



Красиков (Тэйлор);

Логинов — Климонтов, Карон — Брюле — Пельтола;

Игнатович — Морозов, Михайлов — Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Лукин, Яковлев — Комаров — Шаров;

Наумов — Демидов, Первушин — Романцев — Шашков.



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Осипов — Григорьев, Даугавиньш — Максвелл — Трунёв;

Кутейкин — Дыбленко, Фёдоров — Зубов — Талалуев;

Кулик — Гончаров, Лисин — Ганзл — Никонцев;

Гришин, Круженков, Лещенко — Воронин — Цыплаков.