Стали известны составы новосибирской «Сибири» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 января, начало игры — в 15:30 мск. В составе хозяев отсутствует из-за болезни форвард Шейн Принс.
«Сибирь»:
Красиков (Тэйлор);
Логинов — Климонтов, Карон — Брюле — Пельтола;
Игнатович — Морозов, Михайлов — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Лукин, Яковлев — Комаров — Шаров;
Наумов — Демидов, Первушин — Романцев — Шашков.
«Спартак»:
Беспалов (Гудачек);
Осипов — Григорьев, Даугавиньш — Максвелл — Трунёв;
Кутейкин — Дыбленко, Фёдоров — Зубов — Талалуев;
Кулик — Гончаров, Лисин — Ганзл — Никонцев;
Гришин, Круженков, Лещенко — Воронин — Цыплаков.
«Сибирь» — «Спартак»: Шейн Принс не попал в заявку хозяев