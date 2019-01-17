«Амур» уступил «Йокериту», поражение стало восьмым подряд

Хабаровский «Амур» на домашнем льду потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:5 Б.



Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода: нападающий команды хозяев Томаш Зогорна реализовал большинство. Во втором периоде соперники забили по голу, авторами которых стали Дмитрий Швиденко и Кристиан Весалайнен. Самым результативным стал третий период: у «тигров» шайбами отметились Антон Лазарев и Валентин Пьянов, «джокеры» забили трижды усилиями Стива Мозеса, оформившего дубль, и Никласа Йенсена. Овертайм прошёл без голов, а в серии буллитов победу гостям принёс бросок Брайан О`Нила.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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