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«Амур» уступил «Йокериту», поражение стало восьмым подряд

«Амур» уступил «Йокериту», поражение стало восьмым подряд
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» на домашнем льду потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:5 Б.

Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода: нападающий команды хозяев Томаш Зогорна реализовал большинство. Во втором периоде соперники забили по голу, авторами которых стали Дмитрий Швиденко и Кристиан Весалайнен. Самым результативным стал третий период: у «тигров» шайбами отметились Антон Лазарев и Валентин Пьянов, «джокеры» забили трижды усилиями Стива Мозеса, оформившего дубль, и Никласа Йенсена. Овертайм прошёл без голов, а в серии буллитов победу гостям принёс бросок Брайан О`Нила.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
4:5
1:0, 1:1, 2:3, 0:0, 0:1
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Зогорна (Пьянов, Йордан) – 19:17 (5x4), 2:0 – Швиденко (Зогорна) – 21:06 (5x5), 2:1 – Весалайнен (Лепистё, О'Нилл) – 38:25 (5x4), 2:2 – Мозес – 41:24 (5x5), 3:2 – Лазарев (Атюшов, Зогорна) – 46:22 (5x4), 3:3 – Йенсен (Лауридсен) – 49:15 (5x5), 4:3 – Пьянов (Кондратьев, Горшков) – 51:48 (5x4), 4:4 – Мозес – 52:51 (5x5), 4:5 – О'Нилл – 65:00 ( ПБ)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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