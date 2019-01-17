Разин: «Северсталь» проиграла в движении, но сыграла строго

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» из Владивостока (4:2).



«Для нас это тяжёлая игра. Четвёртый матч на выезде, тяжело. В движении всё-таки мы проиграли, да и количество бросков говорит само за себя. Но сыграли строго, вовремя забили. Команду с победой», — приводит слова Разина официальный сайт клуба из Владивостока.

«Северсталь» обыграла «Адмирал» во Владивостоке

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, их авторами стали Картер Эштон и Сергей Коньков. Во втором периоде «Северсталь» забросила две шайбы усилиями Евгения Лапенкова и Егора Бабенко. На 47-й минуте Денис Вихарев сократил отставание «моряков», но вскоре Сергей Монахов сделал счёт 4:2 в пользу Череповца.