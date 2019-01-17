Кравцов и Денисенко возглавили рейтинг задрафтованных проспектов по версии TSN

Российские нападающие Виталий Кравцов и Григорий Денисенко возглавили рейтинг задрафтованных проспектов по версии североамериканского журналиста TSN Крэйга Баттона. В рейтинг вошли только те игроки, которые уже задрафтованы, но не имеют постоянного места в НХЛ. Топ-10 замкнули ещё два российских хоккеиста — голкиперы Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестёркин (СКА).



Топ-10 рейтинга выглядит так:



1. Виталий Кравцов («Трактор»)

2. Григорий Денисенко («Локомотив»)

3. Кайл Макар

4. Коди Гласс («Портленд»)

5. Трой Терри («Сан-Диего»)

6. Мартин Нечас («Шарлотт»)

7. Эли Толванен («Милуоки»)

8. Куинн Хьюз («Мичиган»)

9. Илья Сорокин (ЦСКА)

10. Игорь Шестёркин (СКА).



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