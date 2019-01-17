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Кравцов и Денисенко возглавили рейтинг задрафтованных проспектов по версии TSN

Кравцов и Денисенко возглавили рейтинг задрафтованных проспектов по версии TSN
Хоккей / НХЛ

Российские нападающие Виталий Кравцов и Григорий Денисенко возглавили рейтинг задрафтованных проспектов по версии североамериканского журналиста TSN Крэйга Баттона. В рейтинг вошли только те игроки, которые уже задрафтованы, но не имеют постоянного места в НХЛ. Топ-10 замкнули ещё два российских хоккеиста — голкиперы Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестёркин (СКА).

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Виталий Кравцов («Трактор»)
2. Григорий Денисенко («Локомотив»)
3. Кайл Макар
4. Коди Гласс («Портленд»)
5. Трой Терри («Сан-Диего»)
6. Мартин Нечас («Шарлотт»)
7. Эли Толванен («Милуоки»)
8. Куинн Хьюз («Мичиган»)
9. Илья Сорокин (ЦСКА)
10. Игорь Шестёркин (СКА).

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