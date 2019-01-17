Стали известны составы астанинского «Барыса» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 января, начало игры — в 16:30 мск.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Сведберг — Даллмэн, Боченски — Валк — Фрэттин;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Асетов — Полохов, Михайлис — Сагадеев — Петухов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Федотов);
Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Сергеев, Жарков — Хохряков — Бурдасов;
Елизаров, Шэн, Майоров — Кадейкин — Солодухин.
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«Барыс» — «Салават»: стали известны составы команд