«Барыс» — «Салават»: стали известны составы команд

Стали известны составы астанинского «Барыса» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 января, начало игры — в 16:30 мск.



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);

Сведберг — Даллмэн, Боченски — Валк — Фрэттин;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Асетов — Полохов, Михайлис — Сагадеев — Петухов.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Федотов);

Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергиенко — Сергеев, Жарков — Хохряков — Бурдасов;

Елизаров, Шэн, Майоров — Кадейкин — Солодухин.



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