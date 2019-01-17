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Светлов: не совсем всё получилось так, как хотелось «Адмиралу»

Светлов: не совсем всё получилось так, как хотелось «Адмиралу»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от проигранного матча с череповецкой «Северсталью» (2:4).

«Сложно такой матч комментировать. Играли неплохо, движение было, и моменты создавали. Но не совсем всё получилось так, как нам хотелось», — приводит слова Светлова официальный сайт «Адмирала».

«Северсталь» обыграла «Адмирал» во Владивостоке

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, их авторами стали Картер Эштон и Сергей Коньков. Во втором периоде «Северсталь» забросила две шайбы усилиями Евгения Лапенкова и Егора Бабенко. На 47-й минуте Денис Вихарев сократил отставание «моряков», но вскоре Сергей Монахов сделал счёт 4:2 в пользу Череповца.

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