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«Локомотив» одержал уверенную победу над «Куньлунем»

«Локомотив» одержал уверенную победу над «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение во встрече с ярославским «Локомотивом», игра завершилась со счётом 1:5. Китайский клуб, ведущий борьбу за место в плей-офф, проиграл третий матч подряд, «Локомотив» оформил третью победу подряд.

В первом периоде команде гостей удалось забросить сразу трижды: авторами заброшенных шайб стали Денис Алексеев, Артур Каюмов и Андрей Локтионов. Во втором периоде «Локомотив» упрочил преимущество благодаря голу Брэндона Козуна. На 47-й минуте хоккеист «Куньлуня» Виктор Бартли отыграл одну шайбу, окончательный счёт установил гол Даниила Апалькова.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:5
0:3, 0:1, 1:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Алексеев (Денисенко) – 09:39 (5x5), 0:2 – Каюмов (Иванов, Афанасьев) – 10:04 (5x5), 0:3 – Локтионов – 19:56 (4x5), 0:4 – Козун (Иванов, Кудрявцев) – 28:14 (5x5), 1:4 – Бартли (Лунд, Мертл) – 45:24 (5x5), 1:5 – Апальков (Ильенко, Коротков) – 52:29 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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