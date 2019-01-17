«Локомотив» одержал уверенную победу над «Куньлунем»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение во встрече с ярославским «Локомотивом», игра завершилась со счётом 1:5. Китайский клуб, ведущий борьбу за место в плей-офф, проиграл третий матч подряд, «Локомотив» оформил третью победу подряд.



В первом периоде команде гостей удалось забросить сразу трижды: авторами заброшенных шайб стали Денис Алексеев, Артур Каюмов и Андрей Локтионов. Во втором периоде «Локомотив» упрочил преимущество благодаря голу Брэндона Козуна. На 47-й минуте хоккеист «Куньлуня» Виктор Бартли отыграл одну шайбу, окончательный счёт установил гол Даниила Апалькова.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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