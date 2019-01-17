«Металлург» оформил путёвку в плей-офф

После поражения «Куньлунь Ред Стар» во встрече с «Локомотивом» (1:5) магнитогорский «Металлург» официально обеспечил себе участие в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина. Подопечные Йозефа Яндача записали в актив 68 очков после 49 игр, команду уже не сможет догнать идущий девятым на Востоке «Куньлунь».



Ранее участие в плей-офф 2019 года обеспечили себе московский ЦСКА, петербургский СКА, казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».

«Локомотив» одержал уверенную победу над «Куньлунем»

В первом периоде команде гостей удалось забросить сразу три шайбы: авторами голов стали Денис Алексеев, Артур Каюмов и Андрей Локтионов. Во втором периоде «Локомотив» упрочил преимущество благодаря голу Брэндона Козуна. На 47-й минуте хоккеист «Куньлуня» Виктор Бартли отыграл одну шайбу, окончательный счёт установил Даниил Апальков.