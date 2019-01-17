Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Металлург» Мг. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

ЦСКА — «Автомобилист»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

ЦСКА — «Автомобилист»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 17 января, на «ЦСКА-Арене» в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

ЦСКА сейчас лидирует в Западной конференции, «Автомобилист» занимает первое место на Востоке. Обе команды уже оформили себе путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина.

Прямая видеотрансляция ЦСКА — «Автомобилист» на «Чемпионате»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент