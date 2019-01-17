ЦСКА — «Автомобилист»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 17 января, на «ЦСКА-Арене» в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



ЦСКА сейчас лидирует в Западной конференции, «Автомобилист» занимает первое место на Востоке. Обе команды уже оформили себе путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина.



Прямая видеотрансляция ЦСКА — «Автомобилист» на «Чемпионате»