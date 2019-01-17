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«Барыс» — «Салават»: Фрэттин и Хохряков устроили драку

«Барыс» — «Салават»: Фрэттин и Хохряков устроили драку
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча астанинского «Барыса» с уфимским «Салаватом Юлаевым» произошла драка между нападающими Мэттью Фрэттином и Петром Хохряковым.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, команды играют в следующих составах:

«Барыс»:

Карлссон (Кудрявцев);
Сведберг — Даллмэн, Боченски — Валк — Фрэттин;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Асетов — Полохов, Михайлис — Сагадеев — Петухов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Федотов);
Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Сергеев, Жарков — Хохряков — Бурдасов;
Елизаров, Шэн, Майоров — Кадейкин — Солодухин.

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