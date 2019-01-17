«Барыс» — «Салават»: Фрэттин и Хохряков устроили драку

В первом периоде матча астанинского «Барыса» с уфимским «Салаватом Юлаевым» произошла драка между нападающими Мэттью Фрэттином и Петром Хохряковым.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, команды играют в следующих составах:



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);

Сведберг — Даллмэн, Боченски — Валк — Фрэттин;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Асетов — Полохов, Михайлис — Сагадеев — Петухов.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Федотов);

Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергиенко — Сергеев, Жарков — Хохряков — Бурдасов;

Елизаров, Шэн, Майоров — Кадейкин — Солодухин.