«Барыс» — «Салават»: Фрэттин и Хохряков устроили драку

В первом периоде матча астанинского «Барыса» с уфимским «Салаватом Юлаевым» произошла драка между нападающими Мэттью Фрэттином и Петром Хохряковым.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, команды играют в следующих составах:
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Сведберг — Даллмэн, Боченски — Валк — Фрэттин;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Асетов — Полохов, Михайлис — Сагадеев — Петухов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Федотов);
Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Сергеев, Жарков — Хохряков — Бурдасов;
Елизаров, Шэн, Майоров — Кадейкин — Солодухин.