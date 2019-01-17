Квартальнов: игра «Локомотива» в равных составах оставляет желать лучшего

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Куньлунем» (5:1).



«Мы довольны результатом. Сегодня, мне кажется, очень хорошо мы отработали меньшинство, у нас очень много удалений было во втором периоде, и в первом и в третьем периоде также были, но здорово у нас сыграла команда. «Куньлунь» также неплохо действовал. Думаю, что меньшинство удалось, и это залог нашего успеха в сегодняшней игре. При игре «5 на 5» мы всё-таки использовали игру на контратаках и забили эти голы. Довольны поездкой.



Вчетвером забросили три шайбы? Здорово, что так получилось.



Лучшее меньшинство в лиге? Если статистика такова, то это очень хорошо, и мы довольны этим. Но ещё раз говорю, что игра «5 на 5» оставляет желать лучшего. Мы должны здесь немного подкорректировать кое-какие моменты», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Локомотив» одержал уверенную победу над «Куньлунем»