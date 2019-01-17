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«Сибирь» одержала победу над «Спартаком» в овертайме

«Сибирь» одержала победу над «Спартаком» в овертайме
Хоккей / КХЛ

В Новосибирске местная «Сибирь» оказалась сильнее московского «Спартака», встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Напомним, первая встреча команд в текущем чемпионате завершилась разгромной победой «Спартака» со счётом 7:0.

Счёт на 12-й минуте открыла команда хозяев: заброшенную шайбу на свой счёт записал Данил Романцев. Во втором периоде «Спартак» сумел забить два гола усилиями Алексея Гришина и Артёма Воронина, «Сибирь» забросила одну шайбу, автором которой стал Никита Михайлов. На 55-й минуте гол Егор Миловзорова вывел хозяев вперёд, но «Спартак» отыгрался благодаря шайбе Каспарса Даугавиньша. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс Александр Шаров.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
4:3
1:0, 1:2, 1:1, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Романцев (Первушин) – 11:07 (5x5), 1:1 – Гришин – 37:14 (5x5), 2:1 – Михайлов (Саюстов) – 38:23 (5x5), 2:2 – Воронин (Цыплаков, Дыбленко) – 39:52 (5x5), 3:2 – Миловзоров (Саюстов, Демидов) – 54:44 (5x4), 3:3 – Даугавиньш (Григорьев, Ганзл) – 57:07 (5x4), 4:3 – Шаров (Михайлов) – 64:33 (3x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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