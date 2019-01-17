«Сибирь» одержала победу над «Спартаком» в овертайме

В Новосибирске местная «Сибирь» оказалась сильнее московского «Спартака», встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Напомним, первая встреча команд в текущем чемпионате завершилась разгромной победой «Спартака» со счётом 7:0.



Счёт на 12-й минуте открыла команда хозяев: заброшенную шайбу на свой счёт записал Данил Романцев. Во втором периоде «Спартак» сумел забить два гола усилиями Алексея Гришина и Артёма Воронина, «Сибирь» забросила одну шайбу, автором которой стал Никита Михайлов. На 55-й минуте гол Егор Миловзорова вывел хозяев вперёд, но «Спартак» отыгрался благодаря шайбе Каспарса Даугавиньша. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс Александр Шаров.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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