СКА — «Динамо» М: в составе гостей первый матч в КХЛ проведёт Михайлов

Стали известны составы петербургского СКА и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 17 января, начало встречи — в 19:30 мск.



В составе «Динамо» дебютный матч в КХЛ проведёт Владислав Михайлов.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Меньшиков — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Ефремов;

Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Кулёмин;

Пепеляев, Минеев, Раисов — Закриссон — Михайлов.



ХК СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Дергачёв — Каблуков — Кетов;

Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Сёмин, Кручинин — Дацюк — Плотников, Морозов.