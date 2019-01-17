Стали известны составы петербургского СКА и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 17 января, начало встречи — в 19:30 мск.
В составе «Динамо» дебютный матч в КХЛ проведёт Владислав Михайлов.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Меньшиков — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Ефремов;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Пепеляев, Минеев, Раисов — Закриссон — Михайлов.
ХК СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Дергачёв — Каблуков — Кетов;
Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Сёмин, Кручинин — Дацюк — Плотников, Морозов.
СКА — «Динамо» М: в составе гостей первый матч в КХЛ проведёт Михайлов