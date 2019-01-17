Судьи не засчитали гол «Сибири» в ворота «Спартака»

В матче «Сибирь» — «Спартак» при счёте 2:2 на 44-й минуте арбитры не засчитали гол в ворота гостей. Шайба попала в конёк игроку московской команды, который был за линией ворот. После долгих совещаний с «судьей-видеогол» было принято решение не засчитывать шайбу.



В итоге «Сибирь» довела дело до победы в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

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«Сибирь» одержала победу над «Спартаком» в овертайме

Счёт на 12-й минуте открыла команда хозяев: заброшенную шайбу на свой счёт записал Данил Романцев. Во втором периоде «Спартак» сумел забить два гола усилиями Алексея Гришина и Артёма Воронина, «Сибирь» забросила одну шайбу, автором которой стал Никита Михайлов. На 55-й минуте гол Егор Миловзорова вывел хозяев вперёд, но «Спартак» отыгрался благодаря шайбе Каспарса Даугавиньша. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс Александр Шаров.