Уланов: Беспалов позавчера удачно заменил Гудачека, сегодня оставил нас в игре

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов прокомментировал поражение в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (3:4 ОТ).



«Коллегу поздравляю, это была волевая победа. Игра была равная, и по содержанию игры, и по статистике. Немного мы не дотерпели. Сравняли в конце основного времени, забили в большинстве. На выезде набрали 50% очков, нужно отдать должное ребятам и Никите Беспалову, что остались в игре, держались на протяжении всего матча.



Беспалов три последних матча с «Сибирью» отыграл на ноль? У нас был план поставить его сегодня на игру, но он ещё и позавчера вступил в игру, заменил Гудачека, сыграл здорово. Каждый хоккеист, когда играет против команды, в которой он когда-то играл, испытывает вдохновение и эмоциональный заряд. Болельщики его помнят. Сегодня он справился со своей задачей», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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