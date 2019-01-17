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Шаров: второй раз забиваю, когда моя девушка работает ice girl на играх «Сибири»

Шаров: второй раз забиваю, когда моя девушка работает ice girl на играх «Сибири»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3 ОТ).

«Мы выиграли три из четырёх домашних матчей, можно поставить четвёрку за домашнюю серию. «Северсталь» в тот день, когда мы им уступили, была лучше. Видимо, там действительно что-то поменялось со сменой главного тренера.

Нам в кайф такие «качельные» игры, много эмоций от забитых и пропущенных шайб. Хорошо, что выигрываем такие матчи. Прибавляется уверенность. Рук не опускаем, идём дальше.

Не знаю, совпадение это или нет, но я уже второй раз забиваю, когда моя девушка работает ice girl. После первого матча жёны наших игроков говорили, что, может, им тоже выйти, чтобы муж забил», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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