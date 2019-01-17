«Монреаль» вызвал из фарм-клуба Карла Алзнера

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» вызвал из фарм-клуба в АХЛ защитника Карла Алзнера, информирует в своём «твиттере» канадская команда. Напомним, хоккеист был отправлен в фарм-клуб в ноябре после того, как его никто не забрал с драфта отказов «Монреаля».



Зарплата игрока — $ 4,6 млн за сезон, контракт будет действовать ещё четыре года.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Алзнер принял участие в восьми матчах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "+2" и двух минутах штрафного времени.



Ранее хоккеист долгое время играл за «Вашингтон Кэпиталз».



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19