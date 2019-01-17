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«Монреаль» вызвал из фарм-клуба Карла Алзнера

«Монреаль» вызвал из фарм-клуба Карла Алзнера
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» вызвал из фарм-клуба в АХЛ защитника Карла Алзнера, информирует в своём «твиттере» канадская команда. Напомним, хоккеист был отправлен в фарм-клуб в ноябре после того, как его никто не забрал с драфта отказов «Монреаля».

Зарплата игрока — $ 4,6 млн за сезон, контракт будет действовать ещё четыре года.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Алзнер принял участие в восьми матчах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "+2" и двух минутах штрафного времени.

Ранее хоккеист долгое время играл за «Вашингтон Кэпиталз».

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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