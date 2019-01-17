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Немировски: «Торпедо» пропустило ненужный гол, нужно было выбросить шайбу

Немировски: «Торпедо» пропустило ненужный гол, нужно было выбросить шайбу
Хоккей / КХЛ

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги проигранной встречи с челябинским «Трактором» (2:3).

«Во-первых, хочу поздравить «Трактор» с победой. Думаю, была хорошая игра, ровная. Вели в счёте — 2:1, было ненужное удаление, что-то сломалось, отдали инициативу. Пропустили ненужную шайбу там, где нужно было сыграть по-другому — просто выбросить шайбу из зоны. Случаются ошибки, которые меняют игру. Конечно, третий гол надо было ловить, играть по-другому. В конце уже не смогли сравнять счёт. Игра была хорошая. Нужно просто играть, когда ведёшь в счёте», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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