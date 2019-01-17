«Нефтехимик» — «Витязь»: Полашек и Романов устроили драку

Во втором периоде матча нижнекамского «Нефтехимика» и подмосковного «Витязя» защитники Адам Полашек и Станислав Романов устроили драку.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды играют в следующих составах:



«Нефтехимик»



Ежов (Коротаев);

Брынцев — Полашек, Порядин — Нестрашил — Пуустинен;

Сергеев — Мусин, Галимов — Куликов — Хайруллин;

Огурцов — Шарипзянов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин;

Волгин — Семёнов, Авцин — Бикмуллин — Подшендялов.



«Витязь»



Ортио (Самонов);

Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Сёмин;

Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;

Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Ржепик;

Романов — Кожемякин, Выглазов — Чернов — Гончаров.