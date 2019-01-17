«Нефтехимик» — «Витязь»: Полашек и Романов устроили драку

Во втором периоде матча нижнекамского «Нефтехимика» и подмосковного «Витязя» защитники Адам Полашек и Станислав Романов устроили драку.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды играют в следующих составах:
«Нефтехимик»
Ежов (Коротаев);
Брынцев — Полашек, Порядин — Нестрашил — Пуустинен;
Сергеев — Мусин, Галимов — Куликов — Хайруллин;
Огурцов — Шарипзянов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин;
Волгин — Семёнов, Авцин — Бикмуллин — Подшендялов.
«Витязь»
Ортио (Самонов);
Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Сёмин;
Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;
Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Ржепик;
Романов — Кожемякин, Выглазов — Чернов — Гончаров.