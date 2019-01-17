Валерий Ничушкин получил травму верхней части тела

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин выбыл из строя из-за травмы верхней части тела, информирует в своём «твиттере» журналист Мэттью Де Франкс со ссылкой на главного тренера команды Джима Монтгомери. Степень повреждения и сроки восстановления хоккеиста пока остаются неизвестными.



В 37 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при показателе полезности «–5» и среднем игровом времени 12 минут 28 секунд. В регулярном чемпионате российский нападающий не забивает на протяжении 37 встреч, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ форвард не забивает на протяжении 53 матчей.

5 самых провальных приобретений сезона в НХЛ. Среди них есть россиянин В список авторитетного издания The Hockey News попал Валерий Ничушкин. А ещё там оказался бывший игрок «Авангарда».

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19