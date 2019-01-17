Шипачёв набрал первое очко за «Динамо» в играх со СКА

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился результативной передачей во втором периоде встречи с петербургским СКА. Нападающему впервые удалось отметиться очками за «Динамо» в играх с клубом из Санкт-Петербурга.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды играют в следующих составах:



«Динамо» Москва



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Меньшиков — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Ефремов;

Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Кулёмин;

Пепеляев, Минеев, Раисов — Закриссон — Михайлов.



ХК СКА



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Дергачёв — Каблуков — Кетов;

Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Сёмин, Кручинин — Дацюк — Плотников, Морозов.