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Шипачёв набрал первое очко за «Динамо» в играх со СКА

Шипачёв набрал первое очко за «Динамо» в играх со СКА
Хоккей / КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился результативной передачей во втором периоде встречи с петербургским СКА. Нападающему впервые удалось отметиться очками за «Динамо» в играх с клубом из Санкт-Петербурга.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды играют в следующих составах:

«Динамо» Москва

Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Меньшиков — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Ефремов;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Пепеляев, Минеев, Раисов — Закриссон — Михайлов.

ХК СКА

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Дергачёв — Каблуков — Кетов;
Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Сёмин, Кручинин — Дацюк — Плотников, Морозов.

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